CBRE GI baut deutsches Portfolio auf 3,3 Mrd. Euro aus

CBRE Global Investors baut sein Portfolio in Deutschland und Österreich dank Mega-Ankäufen wie dem Postbaudenkmal „Bricks“ in Berlin-Schönefeld [wir berichteten], dem Büroobjekt „Pontis Haus“ in München [wir berichteten] sowie dem Logistikpark Airpark Berlin am internationalen Flughafen Berlin Brandenburg [wir berichteten] auf 3,3 Milliarden Euro aus, was einem Plus von 14 % entspricht.

Allein in Deutschland belief sich das Ankaufsvolumen im vergangenen Jahr auf rund 540 Mio. Euro. Gleichzeitig wurden Immobilien im Wert von 50 Mio. Euro veräußert. Außerdem fokussierte sich der Investor 2020 verstärkt auf Konversionsobjekte, speziell die Umwandlung von Einzelhandels- in Büroflächen. So wird aktuell im 2018 erworbenen „Stilwerk“ in Berlin [wir berichteten] die oberste Etage in Büroräume umgewandelt und auch beim 2015 angekauften „Sevens“ in Düsseldorf [wir berichteten] hat die Umwandlung von Einzelhandels- in Bürofläche ab dem 3. OG begonnen.



Für 2021 plant der Investor in Deutschland mehr als im letzten Jahr zu investieren. Der Fokus liegt dabei auf gemischt-genutzten Quartieren, Wohnen und Büros in urbanen Lagen in den wichtigsten Metropolregionen Deutschlands sowie auf Logistikinvestments an den etablierten Hubs in Deutschland. Auf der Verkaufsseite sollen vor allem nicht-strategische Logistikimmobilien veräußert werden.



„Wir lassen ein herausforderndes Jahr hinter uns, das von der COVID-19-Pandemie und den Maßnahmen zu deren Eindämmung geprägt war. Die Auswirkungen haben auch die Immobilienmärkte erreicht. Dabei haben sich bereits bestehende Trends beschleunigt, wie beispielsweise der Strukturwandel vom stationären Einzel- zum Online Handel und damit einhergehend der Ausbau der Logistiknetzwerke für dessen Abwicklung des Onlinehandels. Unser Portfolio haben wir dementsprechend ausgerichtet“, erläutert Marius Schöner, Geschäftsführer von CBRE Global Investors in Deutschland. So besteht das Deutschland-Portfolio von CBRE Global Investors zu 34 Prozent aus Logistik, 28 Prozent aus Büros, 18 Prozent sind Mixed-Use-Objekte, 14 Prozent Einkaufszentren und 8 Prozent Hotels. „Diese Mischung hat sich im vergangenen Jahr bewährt. Bei Einzelhandel und Hotel standen wir stets im engen Kontakt zu unseren Mietern und haben Lösungen gefunden, mit denen beide Seiten zufrieden sind. Dadurch ist es uns gelungen, die Belegung in unseren Einkaufszentren auf 90 bis 95 Prozent zu halten“, so Schöner weiter.



CBRE Global Investors vermietete im Jahr 2020 rund 158.000 m² Fläche; 124.00 m² allein im Segment Logistik. Dazu gehörte die Vermietung einer 16.000 m² großen Logistikimmobilie in Bingen am Rhein an Amazon. Der Online-Händler hat einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren unterzeichnet und plant das ehemalige Cross-Docking-Kühllager in ein modernes Verteilzentrum umzubauen [wir berichteten].



Für deutsche institutionelle Investoren managt das deutsche Team des Unternehmens zusätzlich Immobilien im Wert von insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro im Ausland - allen voran in Großbritannien, USA, der Tschechischen Republik und Japan. 2020 hat das Team in der DACH Region rund 900 Millionen Euro an Eigenkapital eingeworben. Für 2021 rechnet das Team mit Eigenkapitalzuflüssen von rund 750 Millionen Euro aus der Region.