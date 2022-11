CBRE gewinnt Tabea Kurz für Stuttgarter Vermietungsteam

Tabea Kurz

© CBRE/Gerald Ulmann Photography

CBRE hat mit Tabea Kurz (40) sein Landlord Representation Team in Stuttgart weiter ausgebaut. Seit dem 1. Oktober 2022 verstärkt sie als Associate Director die Teams um Mirko Czybik, Head of Landlord Representation in Deutschland und Alexander Veiel, City Lead Stuttgart.

.

Kurz verfügt über 14 Jahre Erfahrung im Bereich der gewerblichen Immobilien mit dem Schwerpunkt Vermietung und Asset Management. Zuletzt war sie als Senior Leasing Managerin und Asset Managerin Commercial bei Corestate Capital Advisors tätig.