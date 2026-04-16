CBRE gewinnt Roberto Nordmann als Leiter Technical Management

CBRE baut sein Property Management Team weiter aus und stärkt gezielt den technischen Bereich: Roberto Nordmann übernimmt zum 1. Mai 2026 die Position des Team Leader Technical Management am Standort Berlin.

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In seiner neuen Funktion verantwortet Roberto Nordmann die Sicherstellung von Qualität, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit im technischen Property Management. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung technischer Standards sowie der Unterstützung von Akquisitions- und Weiterentwicklungsaufgaben im technischen Umfeld.



Roberto Nordmann verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im technischen Property Management von Gewerbe- und Wohnimmobilien. Zuletzt war er als Bereichsleiter Immobilienmanagement bei der Cotecda GmbH tätig, wo er bundesweit interdisziplinäre Teams führte und anspruchsvolle Projekte im technischen Asset- und Property Management verantwortete.



Mit der personellen Verstärkung unterstreicht CBRE den Anspruch, technische Property Management Leistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und konsequent an den Anforderungen institutioneller Kunden auszurichten. Ziel ist es, nachhaltige, wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Lösungen über den gesamten Lebenszyklus der Immobilien sicherzustellen.



„Die Besetzung der Position des Team Leader Technical Management stärkt unsere technische Kompetenz gezielt und schafft eine wichtige Grundlage für weiteres Wachstum sowie für die konsequente Qualitätssicherung unserer Leistungen“, so Steffen Weigel, Head of Property Management Germany bei CBRE.