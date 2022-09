CBRE gewinnt Daniel Sander als Head of Debt Advisory

Daniel Sander

Zum heutigen 1. September 2022 ist Daniel Sander neuer Head of Debt Advisory Germany bei CBRE. Der 46-Jährige verantwortet in seiner Position das Beratungs- sowie Vermittlungsgeschäft für Immobilienfinanzierungen und berichtet an Fabian Klein, Head of Capital Markets bei CBRE in Deutschland.

„Angesichts des sich verändernden Zinsumfeldes steigt in der Immobilienbranche der Bedarf an individuellen und strukturierten Finanzierungslösungen. Mit Daniel Sander sind wir hervorragend aufgestellt, um unsere Kunden entsprechend zu beraten und unser Wachstum in diesem Bereich voranzutreiben“, sagt Klein.



„Mit meinem neuen Team will ich die breite internationale Marktvernetzung von CBRE nutzen, um optimale Lösungen für kreditsuchende Immobilieninvestoren und -entwickler sowie kreditgebende Banken, Fonds und institutionelle Investoren zu identifizieren, zu strukturieren und umzusetzen“, sagt Sander.



Sander verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich Debt und Real Estate. Nach seinem Studium war er als Finanzierungsanwalt, unter anderem bei Linklaters, tätig und hat Investmentbanken und Private Equity Unternehmen bei Ankaufs- und Finanzierungstransaktionen beraten. Im Anschluss war er zunächst bei J.P. Morgan ebenfalls im Bereich der strukturierten Immobilienfinanzierungen tätig sowie dann unter anderem bei der FMS Wertpapiermanagement als Portfolio Manager, wo er sich auch dem Thema Restrukturierung widmete. Darüber hinaus war er auch in den Bereichen Fintech, Debt Plattformen und bei einer Immobilienberatungsgesellschaft aktiv.