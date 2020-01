CBRE holt Boris Kozul ins Frankfurter Retail-Team

Boris Kozul (35) verstärkt seit Anfang Januar 2020 das Einzelhandelsvermietungsteam von CBRE in Frankfurt. Als Director wird er im Team von Jarko Stilp nationale und internationale Einzelhändler bei der Suche nach optimalen Flächen in Frankfurt und weiteren Kernstädten mit Schwerpunkt in Hessen und Baden-Württemberg beraten sowie Eigentümer bei der Vermietung leerstehender Flächen unterstützen. Er verfügt über eine ausgewiesene Erfahrung in der Einzelhandelsberatung, zuletzt als Associate Director bei BNPPRE (drei Jahre) [wir berichteten] und zuvor als Senior Consultant bei JLL (zwei Jahre).

„Mit Boris Kozul gewinnen wir einen weiteren ausgewiesenen Experten für den Frankfurter Einzelhandelsmarkt“, freut sich Jarko Stilp, Head of Retail Agency Central bei CBRE. „So können wir Retailer bei Expansion, Markteintritt oder Neuorientierung in Frankfurt noch schneller und effektiver unterstützen.“