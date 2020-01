CBRE ernennt Rainer Knapek zum City Lead München

Rainer Knapek

Die Auszeit ist vorbei, Rainer Knapek (52) startet als neuer „City Lead München“ in das neue Jahr. Als solcher nimmt er eine Schnittstellenposition ein, in der die integrierten Dienstleistungen von CBRE für München und die Region gebündelt werden. Knapek ist bereits seit 2002 an Bord und war bis April 2019 Leiter Office Leasing in München. Nach einem Sabbatical kehrt er nun in eine aktive Position beim Immobiliendienstleister zurück. Neuer Leiter Office Leasing in München ist seit April 2019 Georg Illichmann [wir berichteten].

„Die neue Position vereinfacht unseren lokalen Kunden den Zugang zu unseren vielen verschiedenen Dienstleistungen und erlaubt es, einen Kundenmehrwert über das Heben von Synergien zu realisieren sowie darüber hinaus unser Wachstum weiter voranzutreiben“, sagt Prof. Dr. Alexander von Erdély, CEO bei CBRE in Deutschland.