CBRE ernennt Peer Neiser zum City Lead Frankfurt

Der Immobiliendienstleister CBRE hat Peer N. Neiser (44) zum City Lead Frankfurt ernannt und schafft damit in Deutschland erstmals die Position eines City Lead. Neiser nimmt eine Schnittstellenposition ein, in der die integrierten Dienstleistungen für Frankfurt und die Region gebündelt werden. Er ist bereits seit 2002 im Unternehmen und dort seit vier Jahren Head of Investment Frankfurt. Diese Position wird er auch weiterhin beibehalten.

.

„Die neue Position vereinfacht unseren lokalen Kunden den Zugang zu unseren vielen verschiedenen Dienstleistungen und erlaubt es, einen Kundenmehrwert über das Heben von Synergien zu realisieren sowie darüber hinaus unser Wachstum weiter voranzutreiben“, so Alexander von Erdély, CEO bei CBRE in Deutschland.



Frankfurt gehört zu den zehn Städten in Europa, in denen CBRE seinen größten Umsatz erwirtschaftet. Die Einführung der Position des City Leads auch an anderen deutschen Standorten wird aktuell geprüft.