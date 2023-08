CBRE erhält PM-Mandat für Deutschlandportfolio von M&G

CBRE hat eine EMEA-weiter Ausschreibung für das Property Management für das Deutschlandportfolio von M&G Real Estate gewonnen. Es handelt sich dabei um 14 Büro-, Einzelhandels-, Logistik- und Hotelimmobilien sowie Kinos mit zusammen mehr als 200.000 m² vermietbarer Fläche.

„Unser ganzes Property Management Team, das von Steffen Weigel geleitet wird, ist sehr stolz, dass wir uns bei dieser europaweiten Ausschreibung durchsetzen konnten“, freut sich Sandra Mengel, Head of Asset Services bei CBRE in Deutschland. „Das Portfolio zeichnet sich im Property Management durch eine hohe Komplexität aufgrund seiner breiten Diversifikation nach verschiedenen Nutzungsklassen und Standorten aus.“



„Da CBRE bereits große Teile des M&G-Portfolios auf der ganzen Welt erfolgreich verwaltet, freuen wir uns nun auch in Deutschland auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erläutert Thomas Kächele, Head of Germany & CEE M&G Real Estate.



Das Mandat umfasst das kaufmännische, technische und buchhalterische Property Management. Dazu gehören unter anderem Mieter- und Mietvertragsmanagement, Dokumentation, Datenanalyse und Reporting inklusive eines permanenten Monitorings der Betriebskosten, die Kontrolle der Dienstleistungsverträge hinsichtlich Leistungserfüllung und Überprüfung auf Optimierungsbedarf, das Sicherstellen und Überwachen der Instandsetzungs-, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die Budgetierung und Budgetkontrolle, Objektbesichtigungen, Projektsteuerung, Miet- und Objektbuchhaltung inklusive Nebenkostenabrechnungen und -analysen sowie die Unterstützung bei der Umsetzung von ESG-Projekten. Zu den bekannteren Objekten des Portfolios gehören die Bürogebäude „Oval“ in Frankfurt, das „Furst & Friedrich“ in Düsseldorf und das „Aurum“ in München. Weitere Objekte befinden sich in Augsburg, Berlin, Karlsruhe, Neuwied, Rinteln, Trier und Wuppertal.