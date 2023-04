CBRE befördert Michael Dada Head of Data Centre

Michael Dada

© CBRE

CBRE befördert Michael Dada mit sofortiger Wirkung zum Head of Advisory & Transaction Services Data Centre Solutions in Deutschland. „Mit der Ernennung von Michael Dada zum Head of Data Centre entsprechen wir der weiter zunehmenden Bedeutung von Rechenzentren, die für unsere Kunden eine immer wichtigere Rolle einnehmen“, so Oliver Küppers, Head of Advisory & Transaction Services Occupier bei CBRE in Deutschland.

Der 38-Jährige ist bereits seit zehn Jahren für den Immobiliendienstleister tätig und baute dort in den vergangenen Jahren das Beratungsgeschäft rund um Rechenzentren auf. „Er ist bereits seit vielen Jahren verantwortlich für den erfolgreichen Auf- und Ausbau unserer Beratungsdienstleistungen in diesem Geschäftsbereich und er wird unsere kontinuierlichen Investitionen in unser Team und unsere Dienstleistungen in diesem Bereich weiter vorantreiben“, sagt Oliver Küppers.



„Ich freue mich über das ausgesprochene Vertrauen und will mit meinem Team den Markt für Rechenzentren in Deutschland bei der weiteren Expansion unterstützen. Denn angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten und zugleich einem immer größeren Nachhaltigkeitsbestreben sowie volatiler Strompreise werden lösungsorientierte Ansätze für mehr digitale Infrastruktur dringend benötigt“, ergänzt Dada.



Die Dienstleistungspalette von CBRE im Geschäftsbereich Rechenzentren umfasst die Beratung bei Ankauf von Grundstücken und bestehenden Rechenzentren, als auch bei der Anmietung von Colocation-Kapazitäten. Der Immobiliendienstleister ist auch durch die Facility Management Plattform von CBRE GWS einer der größten Betreiber von Rechenzentren. Weltweit betreuen 6.000 Data-Center-Spezialisten von CBRE mehr als 6,5 Millionen m² Fläche in über 800 Data Centern. Zusätzlich deckt das Unternehmen sämtliche Leistungen im Bereich Projektmanagement und Umweltberatung ab. Investoren erhalten eine umfassende Transaktions- und Investmentberatung inklusive Valuation-Prozess, Risikoabschätzung und Finanzierungsfragen.