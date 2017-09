Digitalisierung: CBRE ernennt Aida Chouchane zum Head of Product Delivery

CBRE ernennt Aida Chouchane (46) zum Head of Product Delivery in Deutschland und treibt damit seine digitale Transformation weiter voran. Chouchane verantwortet die deutschlandweite Steuerung und Umsetzung der globalen Standards und Strategien von CBRE aus dem Bereich Digital & Technology in enger Zusammenarbeit mit dem EMEA-Team. Dies beinhaltet unter anderem die Beratung der unternehmensinternen Fachbereiche zur Optimierung von Anwendungen und Datensystemen, gleichzeitig aber auch die regelmäßige Identifizierung, Bewertung und Minimierung von Digital & Technology-Risiken. Dabei arbeitet Chouchane als Change Manager mit internen Fachbereichen und externen Dienstleistern zusammen. Sie berichtet direkt an Mark Spangenberg, COO von CBRE in Deutschland, sowie an Andy Tennant, EMEA Head of Digital & Technology.

Chouchane und das Digital & Technology-Team zielen insbesondere auf die Optimierung interner Abläufe von CBRE ab, während Thomas Herr, EMEA Head of Digital Innovation bei CBRE, und sein Team vorrangig neue Geschäftsmodelle und Technologien identifizieren, mit denen das Dienstleistungsangebot von CBRE erweitert werden kann. Die beiden Teams arbeiten dabei eng zusammen.



Zuvor war Chouchane seit 2003 Senior Managing Consultant Business Transformation bei IBM Austria. Weitere Stationen von Chouchane waren als Principal Consultant bei PriceWaterhouseCoopers Consulting und als Senior Developer und Business Analyst bei Cambridge Technology Partners.



Chouchane studierte Informatik am Karlsruhe Institute of Technology und an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Sie verfügt außerdem über einen Master of Business Administration der University of Warwick.