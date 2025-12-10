⚠ Javascript Fehler:
Javascript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, muss Javascript aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
⚠ Cookie Fehler:
Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.
10. Dezember 2025
10. Dezember 2025
Drucken
Favoriten Aufbau und Angebots-Strukturierung
CBRE: Andrea Märtens übernimmt ESG-Führungsrolle
CBRE hat Andrea Märtens (37) zum Head of ESG & Sustainability Solutions Germany ernannt. Sie übernimmt die Position zum 1. Januar 2026 von Mike Schrottke, der die Rolle seit gut einem Jahr interimistisch innehatte.
[…]
Top informiert
Recherchieren im umfangreichen News-Archiv mit über 144.912 Artikeln
Abo-Preisvorteil
Als Abonnent nutzen Sie einen kräftigen Spar- und Zeitvorteil.
Bereits ab 13,00 €