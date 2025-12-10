Cookie Fehler:

Immobilien-Nachrichten » Personalien
   
Aufbau und Angebots-Strukturierung

CBRE: Andrea Märtens übernimmt ESG-Führungsrolle

CBRE hat Andrea Märtens (37) zum Head of ESG & Sustainability Solutions Germany ernannt. Sie übernimmt die Position zum 1. Januar 2026 von Mike Schrottke, der die Rolle seit gut einem Jahr interimistisch innehatte.

[…]