Caverion verantwortet weiterhin Gebäudemanagement für Uptown in München

Bürokomplex Uptown in München

Caverion verantwortet weiterhin das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement für den Bürokomplex Uptown in München. Der Vertrag wurde mit den Gebäudeinhabern auf fünf Jahre mit optionaler Verlängerung auf acht Jahre abgeschlossen. Die Auftragssumme wird nicht offengelegt. Das Uptown besteht aus einem 38-geschossigen Hochhaus, einem Campusgebäude und einer zweigeschossigen Tiefgarage mit ca. 800 Stellplätzen. Die gesamte Bruttogeschossfläche beträgt 77.700 m². Die Immobilie verfügt über mehr als 3.000 Arbeitsplätze und ist Sitz namhafter Unternehmen, unter anderem tätig in den Bereichen Telekommunikation, IT, Bankwesen, Motorsport und Medizin.

.

„Caverion ist seit 2012 in der Immobilie tätig. Einige Anlagen wurden seitdem modernisiert und optimiert. Das Resultat sind Energieeinsparungen von bis zu 60 Prozent, zum Beispiel bei der Gebäudeklimatisierung“, sagt Mario Stelter, Facility Services Leiter der ausführenden Niederlassung München. „Positiv ist außerdem, dass Caverion die Anlagen verbaute und die eingesetzten Mitarbeiter teilweise noch immer im Unternehmen tätig sind.“



Der Auftragsumfang beinhaltet das technische Gebäudemanagement der Gewerke Lüftungs- & Klimatechnik, Elektro, Kältetechnik, Brandschutz & Sicherheit sowie Sanitär & Heizung. Allein für das Hochhaus müssen die Anlagen eine Heizleistung von 3.000 Kilowattstunden und eine Kälteleistung von 3.500 Kilowattstunden stemmen. Die Lüftungsanlage bringt über 200.000 Kubikmeter Zuluft pro Stunde in das Gebäude ein. Darüber hinaus übernimmt der Gebäudeexperte das infrastrukturelle Gebäudemanagement, einschließlich Gebäudereinigung, Winterdienst und Pflege der Außenanlagen.