Caverion und ABB puschen gemeinsam Entwicklung klimaneutraler Gebäude

Caverion und ABB haben eine neue Vereinbarung unterzeichnet, um die Entwicklung energieeffizienter, nachhaltiger Gebäude schneller voranzutreiben. Die gemeinsame Zielsetzung ist die Senkung der Kohlenstoffemissionen von Gebäuden durch den Einsatz integrierter, smarter Lösungen. Dafür haben Vertreter beider Unternehmen am 8. September eine Vereinbarung unterzeichnet.

.