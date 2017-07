Caverion übernimmt Gebäudeausrüstung des Konzernhauses der Deutschen Telekom

Caverion verantwortet als Generalübernehmer die Technische Gebäudeausrüstung und den Innenausbau des Konzernhauses der Deutschen Telekom in Berlin. Die Auftragssumme beläuft sich auf ca. 12 Millionen Euro. Vertragspartner ist die Strabag Property and Facility Services GmbH (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">Strabag Property and Facility Services GmbH. Das in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erbaute 10-geschossige Büro- und Verwaltungsgebäude wird im laufenden Betrieb saniert und renoviert. Die Umbaufläche beträgt rund 15.000 m². Bei der Eröffnung im Jahr 1929 beherbergte die Immobilie in der Winterfeldtstraße die größte Telefonvermittlung Europas.

.

Durch die Umbaumaßnahmen soll das Konzernhaus zeitgemäßen Gebäudestandards entsprechen. Caverion stellt dies für die Gewerke Heizung & Sanitär, Lüftungs- & Klimatechnik, Kältetechnik, Elektro, Informations- und Kommunikationstechnik sowie Gebäudeautomation sicher. Unter anderem werden sieben raumlufttechnische Anlagen mit einer Luftmenge von jeweils 3.500 m³/h installiert. Kühldecken, die auf einer Fläche von 150 m² verbaut werden, sorgen später für ein angenehmes Raumklima. In den Verantwortungsbereich von Caverion fallen zudem die Starkstromanlagen und die Fernmeldeanlagen.



Darüber hinaus übernimmt der Gebäudetechnikspezialist den Gebäudeinnenausbau. Dieser umfasst Trockenbauarbeiten, den Einbau von Glastrennwänden und Brandschutztüren sowie das Verlegen der Bodenbeläge.



„Der Umfang der Arbeiten bei einer kurzen Bauzeit von etwa einem Jahr verlangt nach einem verlässlichen Partner. Bei vielen ähnlichen vorhergehenden Projekten, darunter die Revitalisierung der Telekom Konzernzentrale in Bonn, haben wir unsere Kompetenz unter Beweis gestellt“, sagt Ansbert Wallhorn, Leiter der ausführenden Caverion Niederlassung in Köln und Regionalleiter der Region Mitte-West.



Die Arbeiten durch Caverion begannen im April 2017 und werden im März 2018 abgeschlossen sein.