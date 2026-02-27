Caverion erzielt 416 Millionen Euro Umsatz in 2025

Caverion Deutschland zieht trotz leicht rückläufiger Erlöse eine positive Bilanz für 2025. Mit der neuen Region Nord-West, der Integration der Schulz Lufttechnik GmbH in Bochum und einer erneuten Spitzenplatzierung im FM-Ranking setzt das Unternehmen strategische Akzente. Auch im Anlagenbau und Facility Management stehen die Zeichen auf Wachstum – organisch wie anorganisch.

.

„Wir blicken zurück auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr“, sagt Manfred Simmet, Geschäftsführer Caverion Deutschland. „Die getroffenen Umbaumaßnahmen sowie die positiven Effekte durch die Einführung der Regionalstruktur 2024 zeigen Wirkung. Wir setzen weiterhin auf Kundenähe und haben 2025 mit der neuen Region Nord-West eine zusätzliche Geschäftssäule geschaffen.“



Darin eingegliedert ist die Schulz Lufttechnik GmbH in Bochum. Das Unternehmen wurde im Zuge des anorganischen Wachstumskurses 2025 zugekauft und bündelt Kompetenzen in den strategisch wichtigen Bereichen Klima- und Reinraumtechnik.



Weiteres Highlight war die Auszeichnung als bester Facility-Management-Dienstleister 2025. Im jährlichen FM-Ranking der Beratungsgesellschaft BMC erreichte Caverion die höchste Punktzahl in den Bereichen Verlässlichkeit, Technikkompetenz und Qualität. Die Weiterempfehlungsquote liegt bei 86 Prozent.



Sowohl im Anlagenbau als auch im Facility Management setzt Caverion weiter auf organisches und anorganisches Wachstum. Treiber dafür sind insbesondere die Wachstumsmärkte Gebäudeautomation, Elektro- und Kältetechnik, Reinraum und integrierte Facility-Management-Dienstleistungen. Weitere strategische Zukäufe in diesen Bereichen sowie auch im Basisgeschäft der klassischen Gebäudetechnik werden aktiv geprüft.



„Unser Geschäftsumfeld erweist sich als robust gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Wir spüren zwar eine gewisse Zurückhaltung auf Kundenseite, was größere Investitionen betrifft, jedoch sind unsere Auftragsbücher für 2026 gut gefüllt“, fasst Simmet zusammen. Chancen für Sanierungs- und Energiedienstleistungen ergäben sich aus der erwarteten Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie im nationalen Gebäudemodernisierungsgesetz.