Caverion erwirbt die S&A Schaltanlagenbau GmbH

Caverion Deutschland übernimmt zum 31. März 2026 die S&A Schaltanlagenbau GmbH in Garbsen. Das Unternehmen mit 45 Beschäftigten ist spezialisiert auf Automatisierungstechnik und Schaltanlagenbau und bietet Komplettlösungen für Industrieunternehmen, Gewerbeimmobilien und öffentliche Einrichtungen. Mit der Akquisition setzt Caverion den anorganischen Wachstumskurs fort und baut die Marktposition im Bereich Gebäudeautomation weiter aus.

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Das im Großraum Hannover angesiedelte Unternehmen hatte 2025 einen Jahresumsatz von gut 6 Mio. EUR. Die Marke S&A Schaltanlagenbau GmbH bleibt bestehen und wird als eigenständige Niederlassung der Caverion Region Nord-West zugewiesen. Der bisherige Miteigentümer Ingo Ahrbecker wird das operative Geschäft weiterhin als Geschäftsführer der GmbH leiten.



„Die S&A Schaltanlagenbau GmbH ergänzt unser Portfolio im strategischen Wachstumsfeld der Gebäudeautomation. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen aus einer Hand – von der Planung, über die Entwicklung und Fertigung bis zum hin Service“, sagt Manfred Simmet, Geschäftsführer Caverion Deutschland. „Daraus ergeben sich zahlreiche Synergien mit den Caverion Geschäftsfeldern.“