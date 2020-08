Caverion erhält FM-Mandate für zwei Münchner Bürokomplexe

Caverion Deutschland übernimmt das technische und infrastrukturelle Facility Management für zwei Bürokomplexe in München. Dabei handelt es sich einerseits um das Kap West im neuen Quartier am Hirschgarten sowie einen weiteren Komplex im Münchner Norden. Mit den beiden neu hinzugekommenen Projekten baut der Gebäudetechnik-Konzern das Service-Geschäft weiter aus.

.