Catellas Wohnfonds kauft erstmals in Großbritannien für 37 Mio. Euro

Der Catella European Residential Fund III hat seine erste Transaktion auf britischem Boden abgeschlossen. Catella Residential Investment Management (CRIM) hat das Objekt „The Arches" in Leicester für ca. GBP 32 Mio. (ca. 37 Mio. Euro) in Zusammenarbeit mit den lokalen Kollegen von Catella APAM (London) erworben. Verkäufer des Projekts mit 184 Wohneinheiten ist Watkin Jones.

