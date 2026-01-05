Catellas CER-Fonds sichert sich Sea Tower in Zoetermeer

Catella hat mit dem Sea Tower ein Wohnhochhausprojekt mit 150 Apartments und rund 6.600 m² Mietfläche in Zoetermeer für den offenen Immobilien-Publikums-AIF Catella European Residential (CER) erworben. Die vom Projektentwickler Bakkers I Hommen modular errichtete Immobilie soll ab November 2026 bezugsfertig sein und erreicht durch Photovoltaik, Wärmepumpe und Rückgewinnungssysteme die Energieklasse A++. 132 der Einheiten sind für das mittlere Mietsegment vorgesehen.

Das im Bau befindliche, rund 70 Meter hohe Wohnhochhaus verfügt über 150 moderne Apartments mit einer Mietfläche von insgesamt rund 6.600 m². Die mittels modularer Bauweise errichteten Wohnungen sind mit durchschnittlich etwa 44 m² Wohnfläche in ihrer Ausstattung und Größe an den Wohnbedürfnissen von Singles, Young Professionals und Paaren orientiert. Den Mietern stehen ergänzend rund 1.000 m² Gemeinschaftsflächen in Form einer Dachterrasse, eines Fitnessraums, einer Paketannahme und eines Waschsalons zur Verfügung. Neben sechs Pkw-Stellplätzen verfügt das Gebäude über 52 doppelstöckige, gesicherte Fahrradständer sowie Stellplätze für Lastenfahrräder und E-Roller inklusive drei Ladestationen. Im Haus sind zudem Verwaltungsflächen und ein Vermietungsbüro integriert. Die Baufertigstellung ist für November 2026 geplant.



„Mit dem Sea Tower investieren wir gezielt in eine wachsende und zukunftsorientierte Stadt der Randstad-Region. Das Projekt vereint ökologische Verantwortung mit sozialer Wirkung – ein zentraler Anspruch unserer CER-Strategie. Die modulare Bauweise verkürzt nicht nur die Bauzeit, sondern senkt auch Kosten und Emissionen. Dadurch können wir unseren Investoren ein modernes, energieeffizientes Wohnprodukt anbieten, das zugleich faire Mietkonditionen für die künftigen Mieter ermöglicht“, sagt Michael Keune, Geschäftsführer CIM.



„Der Sea Tower ist ein herausragendes Beispiel moderner niederländischer Wohnarchitektur. Die durchdachte Modulbauweise, die architektonische Eleganz und die hochwertige Ausstattung schaffen ein Immobilienprodukt, das städtebaulich überzeugt und langfristig hohe Attraktivität für Mieter und Investoren bietet. Wir freuen uns, dieses Projekt gemeinsam mit unseren regionalen Partnern erfolgreich für den CER umzusetzen“, sagt Otto Rompelmann, Managing Director Catella Benelux.



Durch den Einsatz von Photovoltaik-Modulen, Wärmepumpen und eines Wärmerückgewinnungssystems kann eine Energieeffizienz von mindestens A++ erreicht werden. Zudem ist die Verwendung umweltfreundlicher Baumaterialien ein zentraler Aspekt der ressourcenschonenden Bauweise. Gemäß niederländischem Recht werden 132 Wohneinheiten im mittleren Mietsegment und 18 Einheiten im freien Mietsektor angeboten.



„Zoetermeer wächst kontinuierlich auch aufgrund der Wohnraumknappheit in Den Haag und Rotterdam. Besonders junge Berufstätige und Singles suchen hier gut angebundenen und bezahlbaren Wohnraum, an dem es im per Zug 13 Minuten entfernten Den Haag mangelt. Der Sea Tower adressiert diese Nachfrage mit modernen, effizient geschnittenen Wohnungen und ergänzt damit die CER-Strategie um ein zukunftsfähiges Wohnprodukt“, sagt Benjamin Rüther, Head of Fund Management Residential CIM.



Zoetermeer liegt östlich von Den Haag und gehört zur dynamischen Randstad-Region. Die Stadt mit derzeit rund 130.000 Einwohnern verzeichnet ein anhaltendes Bevölkerungswachstum und profitiert von der Nähe zu Rotterdam und Den Haag. Durch die sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und das Straßennetz ist Zoetermeer ein gefragter Wohnort. Der zentral gelegene Standort bietet künftigen Bewohnern zudem kurze Wege zu vielfältigen Einkaufs- und Gastronomieangeboten.