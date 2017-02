Catella-Wohnimmobilienfonds kauft erneut in Deutschland, Spanien und den Niederlanden

Catella Real Estate hat nach letzten Ankäufen im Dezember 2016 jetzt 650 Wohneinheiten in Deutschland, Spanien und den Niederlanden für den Immobilienfonds „Catella Wohnen Europa“ erworben. Insgesamt 84,45 Mio. Euro flossen damit in den Ausbau des Fondsportfolios. Für weitere Ankäufe des Fonds liegt der Investitionsschwerpunkt auf Deutschland.

Für den erst im Juli 2016 aufgelegten Fonds sind weitere Investments in der Pipeline. „Wir sehen weiterhin attraktive Chancen in den europäischen Wohnmärkten und konzentrieren uns auf die Sicherung attraktiver Objekte für unsere Kunden“, erklärte Markus Wiegleb, Portfolio Manager bei Catella. Dabei liegt der Investitionsschwerpunkt weiterhin auf Deutschland. In diesem Jahr will der Fonds seine Fühler aber auch in Richtung Finland und Frankreich ausstrecken. Weitere Ankäufe in Spanien, Polen und den Niederlanden seiend ebenfalls avisiert, so Xavier Jongen, Head of Residential Funds bei Catella, gegenüber unserer Redaktion.



Portfolioausbau in drei westeuropäischen Ländern

Im Rahmen des aktuellen Ankaufs wurden in Deutschland 96 Business Apartments im Zentrum von Mainz für 13 Mio. Euro gekauft sowie 84 Einheiten für rd. 11 Mio. Euro in St. Augustin, gelegen zwischen Bonn und Köln. Weitere 23,45 Mio. Euro wurden in den spanischen Markt investiert. Hier kaufte der auf Core-Objekte fokussierte Fonds 216 Wohneinheiten in Madrid an. Das niederländische Immobilienpaket umfasst 254 Wohneinheiten in Almere, östlich von Amsterdam und Den Bosch, der Hauptstadt der Provinz Nordbrabant. Der Kaufpreis dafür lag bei 37 Mio. Euro.



Zielvolumen von 1 Mrd. Euro

Der im Juli 2016 aufgelegte paneuropäische Fonds „Catella Wohnen Europa“ hat aktuell ein Portfolio in Höhe von 339,8 Mio. Euro aufgebaut und wird von der Catella-Gruppe aus Berlin betreut. Das Zielvolumen liegt bei rd. 1 Mrd. Euro. Der Fonds soll eine breite Diversifizierung innerhalb Europas erzielen. „Mit Investitionen in Spanien, den Niederlanden und Dänemark und mit dem Investitionsschwerpunkt in Deutschland konnten wir bereits die Risiken in der Anlageklasse minimieren“, erklärte Xavier Jongen weiter. Nach einem ersten Ankauf in Warschau [Catella startet milliardenschweren Wohnimmobilienfonds] war der Fonds im Juli mit 221 Wohnungen in Kopenhagen bereichert worden [Catella bestückt Fonds mit 221 Wohnungen in Kopenhagen]. Zuletzt wurden Anfang Dezember 277 Wohneinheiten in Deutschland und Spanien angekauft [Catella Wohnen Europa kauft für 92,7 Mio. Euro].