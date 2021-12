Im Jahresendspurt investiert Catella für seine beiden Wohnimmobilienfonds Catella Wohnen Europa (CWE) und Catella European Residential III (CER III) 260 Mio. Euro in Dänemark. Das Portfolio besteht aus 643 Wohnungen in Kopenhagen und Aarhus, die von Formuepleje A/S realisiert werden.

[…]