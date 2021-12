Die Catella Residential Investment Management und die KVG-Plattform Catella Real Estate haben für den Fonds Catella Wohnen Europa (CWE) rund 85 Mio. Euro in 309 Wohneinheiten in Linz und Wien investiert. Für den Catella Modernes Wohnen wurden zudem 122 weitere Wohneinheiten in Wien für rund 35 Mio. erworben.

Fotos: Hawlik Gerginski Architekten ZT GmbH



[…]