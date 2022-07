Catella Wohnen Europa erwirbt ersten The Base-Standort in Berlin

Catella Residential Investment Management und die Münchener KVG-Plattform Catella Real Estate haben für den Fonds Catella Wohnen Europa (CWE) von einem Hamburger Family Office eine Wohnanlage bestehend aus vier Gebäuden in Berlin-Pankow erworben. Die Apartmentanlage wird künftig vom Betreiber The Base betrieben.

.

Die Kombination aus Revitalisierung und Neubau umfasst eine Gesamtnutzfläche von rund 16.400 m² mit insgesamt 318 Co-Living Apartments, 24 klassischen Wohneinheiten sowie einer Kita. Das Projekt umfasst zwei Neubauten und zwei revitalisierte Bürogebäude. Während der bereits in 2021 fertiggestellte Neubau (Haus 1) 24 klassische Wohnungen bietet, werden die übrigen drei Gebäude – ein Neubau und zwei Umnutzungen – noch in 2022 fertiggestellt und insgesamt 318 Co-Living-Apartments sowie eine Kita umfassen. Betreiber der Short- und Longstay-Apartments wird der Berliner Co-Living-Anbieter The Base sein.



„Im beliebten Stadtbezirk Berlin-Pankow wird dringend moderner Wohnraum benötigt. Dieses umfassende Revitalisierungs- und Neubauprojekt bietet Familien und Young Professionals verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten. Mit vielzähligen Social Areas bietet das Konzept die Möglichkeit zum kommunikativen und sozialen Austausch der Bewohner untereinander. Die Revitalisierung der ursprünglich in 1971 und 1985 errichteten Bürogebäude ist aus ESG-Gesichtspunkten besonders sinnvoll, da nicht mehr vermietbaren Gebäuden hierdurch der Abriss erspart bleibt. Da so auf den vollständigen Neubau aus Stahlbeton verzichtet werden kann, wird auf diese Weise „Embodied Carbon“, also CO2 im Bau, eingespart.“, so Benjamin Rüther, Head of Fund Management der CRIM.



Optimierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude stellen ein zentrales Merkmal dieser Projektentwicklung dar. Neben der Installation von Photovoltaik-Anlagen und der Beschaffung von Ökostrom für die Gemeinschaftsräume im Jahr 2023, sind die vollständige Übernahme von Ökostrom durch die Mieter bis 2024 und eine effiziente Wärmeversorgung über Fernwärme vorgesehen.



Die Häuser II und IV wurden 1985 und 1972 errichtet und sind mittlerweile entkernt, saniert und um ein Staffelgeschoss erweitert – die Fertigstellung ist für Mitte 2022 vorgesehen. In diesen beiden modernen Häusern befinden sich ausschließlich vollmöblierte Long-Stay Apartments sowie ein Loungebereich bzw. eine Gemeinschaftsküche je Etage. Co-Working-Area, Gym, Bücherei, Gamingraum, Kino und Gemüsebeete auf dem Dachgarten runden das Konzept ab. Das Haus III ist ein Neubau und befindet sich zurzeit in Fertigstellung – hier befindet sich der Empfangsbereich des Co-Living-Konzeptes, ein Bistro, ein kleines Hotel sowie eine Kita mit Außenbereich.



„Co-Living hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Insbesondere Millenials entscheiden sich zunehmend für diese Wohnform, die ihnen maximale Flexibilität und gleichzeitig Gemeinschaft bietet. Bei The Base liegt unser Fokus ganz klar auf der Community: Wir entwickeln nicht einfach nur Apartments mit Design und Komfort, sondern möchten eine Umgebung schaffen, die Platz zum Kennenlernen bietet und somit der Vereinsamung im urbanen Raum entgegenwirkt. Wir freuen uns sehr, mit Catella einen Geschäftspartner an unserer Seite zu wissen, der die gesellschaftliche Bedeutung von Co-Living erkannt hat.“, sagt Florian Färber, Gründer und CEO von The Base.



Bei dem Objekt in der Pestalozzistraße 5-8 im Berliner Bezirk Pankow handelt es sich um das erste Haus des Betreibers The Base, dessen Projekte auf urbane Standorte in den deutschen Top-15-Städten und europäischen Metropolen fokussieren. In München eröffnet im ersten Quartal 2024 der zweite deutsche The Base Standort. Weitere Grundstücke befinden sich in der Prüfung, u. a. in Hamburg, Frankfurt, Wien und Warschau. Bis 2025 wird die Projektierung von mindestens 15 Häusern oder etwa 5.000 Einheiten in Deutschland und Europa avisiert.



Die Verkäuferseite wurde bei der Transaktion exklusiv von Colliers International Deutschland GmbH beraten.