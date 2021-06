Catella Wohnen Europa erweitert Allokation in Deutschland um 125 Mio.

Die Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) und die Catella Real Estate AG (CREAG) als KVG-Plattform bauen das Deutschlandportfolio des Fonds Catella Wohnen Europa (CWE) um über 125 Mio. Euro aus. Dies teilten die Unternehmen gestern mit.

.

Mit den jüngsten Ankäufen wächst das Portfolio des Fonds auf über 6.000 Wohnungen bzw. ein Volumen von über 1,2 Mrd. Euro an Objekten an. Zu den Neuzugängen gehört das Dortmunder Bestandsgebäude „Behome“, dass der Fonds von der Revitalis Real Estate AG und Dereco erworben hat [wir berichteten] sowie drei Projektentwicklungen in Berlin, Zossen und Würzburg.



Ankauf in Berlin

Die Projektentwicklung in Berlin liegt in der Marchwitzastraße im Stadtteil Marzahn. In einem Gebäude werden 72 Wohnungen und eine Kita errrichtet. Verkäuferin ist die T&T Grundbesitz GmbH, welche von der Best Place Immobilien GmbH beraten wurde. Der Kaufpreis beträgt ca. 25 Mio. Euro. Bereits Anfang 2020 erwarb der Fonds den ersten Bauabschnitt auf dem Nachbargrundstück für rund 50 Mio. Euro [wir berichteten].



„Berlin ist von zu geringem Neubau geprägt. Zudem wird zu wenig in den Lagen gebaut, wo zwar die Mieten im Stadtvergleich noch günstig sind, aber noch seltener als in den zentralen Kiezen Wohnungen frei werden. Und auch hier muss darauf geachtet werden, dass die Gesamtmiete auch für Normalverdiener bezahlbar bleibt. Dieses Projekt setzt insbesondere darauf, dass sich beispielsweise auch ein(e) Krankenpfleger(in) eine Neubau-Singlewohnung leisten kann. Auch für Pärchen mit einfachen Einkommen würde die Warmmiete für eine Zweizimmerwohnung erschwinglich sein. Im Erdgeschoss wird eine Kita einziehen, deren Nähe für viele Wohnungssuchende in Berlin ein wichtiges Kriterium bei der Wohnungsauswahl darstellt“, äußert sich Michael Keune, Managing Director CRIM.



Ankauf in Zossen

In Zossen, südlich von Berlin, werden 207 Wohnungen in historischen Kasernenanlagen umgebaut und zur Wohnnutzung überführt. Die dreigeschoßigen Bestandsgebäude „Am Akazienhain“ fügen sich um die Erholungs- und Spielplatzflächen in der Mitte des großen Grundstücks. Die Wohnungen im Dachgeschoss sind als Maisonettewohnungen mit Wohnraum im ausgebauten Spitzboden ausgebildet. Weiterhin verfügen alle Wohnungen über einen Balkon bzw. Terrasse in den EG-Einheiten. Das Investitionsvolumen beträgt ca. 38 Mio. Euro für zwei Bauabschnitte. Verkäuferin ist die Moravia Holding GmbH, die von der Bewocon Berliner Wohnbau Consult GmbH beraten wurde.



Ankauf in Würzburg

Im Mai 2021 wurde die Transaktion für die 3.231 m² große Projektentwicklung eines Wohnpflegeheim im Süden Würzburgs abgeschlossen. An diesem Standort werden verschiedene Wohn-, Pflege- und Förderkonzepte unter einem Dach zusammenführt. Aufgrund der hohen Nachfrage in Würzburg stellt das Gebäude eine Erweiterung dar, um dem Nachfrageüberhang auf Seiten des gemeinnützigen Betreibers entgegenzukommen. Zusätzlich beinhaltet das Objekt auch eine therapeutische Wohngruppe und eine Tagesfördergruppe. Der Kaufpreis liegt bei über 10 Mio. Euro. Verkäuferin ist die Riedel Bau GmbH & Co. KG mit Sitz in Schweinfurt.



Benjamin Rüther, Head of Fund Management bei der CRIM, führt aus, dass „die Gebäude alle einen unterschiedlichen Ansatz haben, um erschwinglichen Wohnraum zu bieten und dem Bereich Soziales im vielzitierten Thema ESG (Environment, Social, Governance Anlagekriterien) nachzukommen, wobei jedes Objekt seinen eigenen Teil dazu beiträgt. Sei es durch einen suburbanen Standort wie Zossen mit der ressourcenschonenden Umnutzung ehemaliger Kasernen in Wohnraum und dadurch günstigen Mieten oder durch eine Wohnpflegeheim in Würzburg, das Wohn-, Pflege- und Förderkonzepte unter einem Dach zusammenführt. Letzteres Objekt wird durch einen gemeinnützigen Betreiber unterhalten, der im jeweiligen Einzugsbereich fast alle Möglichkeiten an Wohn- und Lebensformen für Senioren und Menschen mit Behinderung abbildet. In Berlin Marzahn und in Dortmund setzt der CWE auf kleine und mittelgroße Wohnungen, die eine leistbare Gesamtmiete im Neubau darstellen, um wie in Dortmund sehr zentral im Kreuzviertel wohnen oder wie in Berlin-Marzahn auch als dreiköpfige Familie in eine Neubauwohnung einziehen zu können. In Berlin wird darüber hinaus die geplante große KITA im Gebäude einen wichtigen sozialen Beitrag für die dort lebenden Familien leisten.“



„Der Fonds Catella Wohnen Europa investiert sowohl in bestehende als auch in aufstrebende Segmente des Wohnungsmarktes, darunter die neue Wohnform Mikro-Living. Die Apartments sind hochwertig ausgestattet und liegen sehr zentral im Dortmunder Kreuzviertel. Zudem ist die Verkehrsanbindung optimal“, so Michael Keune, Managing Director CRIM. Seitens der Verkäuferin Revitalis wurde die Transaktion von der Kanzlei Hogan Lovells International LLP, Düsseldorf, begleitet. Der CWE wurde von Reius Rechtsanwälte, Hamburg, juristisch beraten.