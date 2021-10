Die Fressnapf Gruppe eröffnet eine weitere Filiale in Nürnberg. Der Spezialist für Heimtierbedarf hat c. 800 m² in einem Fachmarktzentrum an der Fürther Straße angemietet. Vermieter der Immobilie ist Catella Real Estate AG. Die Neueröffnung ist für Anfang Dezember 2021 geplant.

