Catella veräußert Kopenhagener Wohnportfolio für 70 Mio. Euro an Swiss Life

Die in Berlin ansässige Catella Residential Investment Management (CRIM) und die in München ansässige AIFM-Plattform Catella Real Estate AG (CREAG) haben für den Fonds Catella European Residential (CER) ein dänisches Wohnportfolio für mehr als 70 Millionen Euro an einen Fonds von Swiss Life Asset Managers Germany verkauft.

.

Das Portfolio umfasst vier hochwertige Wohnimmobilien in hoch attraktiven Lagen Kopenhagens, die zwischen 2010 und 2012 einzeln für CER erworben wurden. Die vier vollvermieteten Objekte verfügen in Summe über eine Wohnfläche von 10.486 m² (107 Einheiten), eine Gewerbefläche (Büro) von 262 m², gemeinschaftliche Mieterflächen von 165 m² und 35 Tiefgaragenstellplätze.



„Diese Immobilien wurden vor etwa 10 Jahren erworben und es konnte eine Rendite von mehr als 13% p.a. erzielt werden, womit die ursprünglichen Ambitionen übertroffen wurden, so dass das Kapital des CER jetzt reinvestiert werden kann, um Objekte zu sichern, die der heutigen Fondsanlagestrategie eher entsprechen. Dies waren die ersten Immobilien, deren Erwerb wir als Investmentberater in Dänemark betreut haben, und die damaligen Marktbedingungen ermöglichten es, diese hochwertigen Mietobjekte direkt von den Entwicklern zu kaufen. Seit unserem Markteintritt in Dänemark haben die von CRIM beratenen Fonds inzwischen mehr als 600 Millionen Euro in Wohnimmobilien investiert”, erläutert Benjamin Rüther, Head of Fund Management der CRIM.



„Der Markteintritt in Dänemark bedeutet für den Fonds einen weiteren, wichtigen Meilenstein im Ausbau der europäischen Allokation des 2019 aufgelegten Swiss Life European Living. Dänemark ist ein stabiler, transparenter und liquider Immobilienmarkt. Diese vier Core-Immobilien verteilen sich auf exzellenten Lagen in Kopenhagen, Fredriksberg und Hellerup. Das Portfolio ist somit die ideale Basis für weitere Transaktionen in und um Kopenhagen sowie in weiteren Städten Dänemarks“, ergänzt Viktoria Hoffmann, Fund Manager – SwissLife European Living.



„Nach einer zehnjährigen Haltedauer ist es sinnvoll, die starken Renditen, die der Fonds erzielt hat, zu realisieren und gleichzeitig von der Nachfrage der Investoren nach gut vermieteten, hochwertigen Wohnimmobilien in ganz Europa zu profitieren, die durch das große Interesse, das wir für das Portfolio erhalten haben, deutlich wurde”, kommentiert Michael Keune, Managing Director der CRIM.



Die vier Objekte im Einzelnen

• Howitzvej 49, 51a, 51, 2000 Frederiksberg

Das 2009 errichtete Objekt umfasst 27 Eigentumswohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von 112 m² und drei bis vier Zimmern. Es gibt ein Untergeschoss mit 35 Parkplätzen.



• Rantzausgade 60, 60a, 60cg, Copenhagen N

In dem historischen Gebäude, das 2007 zu Wohnzwecken umgebaut wurde, befinden sich 27 Wohnungen mit einer Größe zwischen 70 und 134 m², die über ein bis drei Zimmer verfügen. Zusätzlich gibt es eine 262 m² große Büroeinheit.



• Sankts Peders Vej 3 – 5, 2900 Hellerup

Das 1992 erbaute Sanks Peters Vej ist eine Seniorenwohnanlage mit 30 Zwei-Bett-Eigentumswohnungen mit einer Größe zwischen 72 und 90 m².



• Vejlegade 6, 8c, 10, 2100 Copenhagen Ø

Die 23 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe zwischen 68 und 152 m² sind in einem 2009 erweiterten und zu Wohnzwecken umgebauten Bürogebäude untergebracht.



Kopenhagen ist sowohl die größte Stadt als auch die Hauptstadt Dänemarks. Bis 2025 ist mit einem jährlichen Bevölkerungswachstum von über 1 % zu rechnen.Catella wurde bei dem Verkauf von der Thylander Group beraten.