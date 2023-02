Catella und Orange kaufen Parkhaus von Adler Group

Catella RE und Orange IM haben das Q-Park Parkhaus „Weg beim Jäger“ am Hamburger Flughafen für den offene Immobilien-Spezial-AIF „Catella Parken Europa“ erworben. Das Gebäude wurde von der Parken & Immobilien Invest GmbH Hamburg veräußert, die zur Adler Group gehört.

.

Das Parkhaus „Weg beim Jäger“ am Hamburger Flughafen wurde 2012 errichtet und ist langfristig an Q-Park vermietet. Der Mietvertrag läuft noch bis Mitte 2037, ergänzt um eine Verlängerungsoption von 3 mal 5 Jahren. Die mit einer Hauptkonstruktion aus Stahl und Betonelementen errichtete Parkanlage verfügt über insgesamt 1.178 Parkplätze auf einer BGF von rd. 28.800 m² und über eine integrierte Wartehalle für die Nutzer des Airport-Shuttle-Services. Das Objekt liegt verkehrsgünstig an der Kreuzung der Straßen „Weg beim Jäger“ und „Obenhauptstraße“ in Hamburg-Fuhlsbüttel. Das Hauptterminal des Hamburger Flughafens ist nur 1,2 Kilometer vom Parkhaus „Weg beim Jäger“ entfernt und per PKW oder Airport-Shuttle-Service, der direkt an das Parkhaus angebunden ist, in ca. 5 Minuten Fahrzeit zu erreichen. Im angrenzenden Industriegebiet sind zahlreiche Büros und Logistikbetriebe sowie Hotels angesiedelt. Allein in einem Umkreis von 300 Metern zum Parkhaus befinden sich 5 Hotels, darunter ein Motel One, Ibis und Leonardo Inn Hotel.



„Nachdem wir im zweiten Halbjahr 2022 zwei Parkhäuser in Paris [wir berichteten] und ein Parkhaus in Mailand [wir berichteten] erworben haben, erweitern und diversifizieren wir das Portfolio des „Catella Parken Europa“ mit dem aktuellen Ankauf des Parkhauses am Hamburger Flughafen nun noch weiter“, freut sich Axel Bertram, Portfolio Management Catella Parken Europa über die aktuelle Akquisition in Deutschland. „Die Lage direkt am Hamburger Flughafen, ist ideal. Neben den Flugpassagieren, die den Flughafen in kürzester Zeit per angebunden Airport-Shuttle-Service bequem erreichen können, wird das Parkhaus auch von Besuchern und Beschäftigten des angrenzenden Industriegebietes stark frequentiert."



Die Catella Real Estate AG und Orange Investment Managers wurden bei dem Ankauf durch McDermott Will & Emery (rechtliche Due Diligence), Reius Rechtsanwälte Partnerschaft (regulatorische Due Diligence), WTS Tax (steuerliche Due Diligence), und PVM (technische Due Diligence) beraten.