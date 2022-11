Catella Real Estate hat den 5.247 m² großen Büroneubau in der Gutenbergstraße in Neusäß mit Fertigstellung in den Bestand des Ende 2020 aufgelegten Spezialfonds „AVW European Real Estate Fund“ übernommen. Den Kaufvertrag hatte der Fondsmanager im vergangenen Jahr mit dem Düsseldorfer Projektentwickler Dieprojektisten unterzeichnet . Das Objekt wurde im

[…]