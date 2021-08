Die Catella Real Estate AG (CREAG) erwirbt für den „Catella Logistik Deutschland Plus" die rund 8.200 m² große Produktions- und Lagerhalle in Gottenheim bei Freiburg. Das Objekt wurde für eine Rendite von 6% in einem Sale-and-leaseback-Verfahren von der AHP Merkle GmbH & Co. KG übernommen.

Das...

[…]