Catella steigt beim Upper Kö ein

Catella investiert auf der Düsseldorfer Flaniermeile Königsallee. Über die Catella Project Capital wurde ein entsprechender Kaufvertrag für das Ensemble Upper Kö unterzeichnet.

„Wir freuen uns, diese Gelegenheit durch unser lokales Team Catella Project Management wahrzunehmen und fühlen uns geehrt, bei dieser wegweisenden Transaktion mit WPV zusammenzuarbeiten", so Christoffer Abramson, CEO of Catella. Die Gesamtinvestition des Projekts wird laut des Unternehmens auf 250 Millionen Euro geschätzt, während sich der Anteil des Unternehmens auf 23 % beläuft.



Das Gebäude mit seinem 18-geschossigen Büroturm im Zentrum ist eines der höchsten Düsseldorfer Gebäude. Am historischen Standort des „Apollo-Theaters“ entstand nach dessen Abriss seit 1967 der Komplex in seiner heutigen baulichen Struktur. Neben dem Hochhaus ist das architektonische Highlight wohl das rund 800 m² große Atrium mit der Glaskuppel. Das Objekt weißt weist eine Gesamtfläche von ca. 17.000 m² auf, wovon mit rund 12.000 m² das Gros auf Büroflächen entfällt.



