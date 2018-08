Catella stärkt Milliarden-Fonds durch Wohnprojekt in Spanien

Die Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) setzt mit neuen Kapitalzusagen die Research-Konzepte „Antifragilität“ von Nassim Taleb für ihren Fonds „Catella European Residential“ um. Im August hatte CRIM nach einer zweijährigen Cash-Stop-Phase den Fonds für Bestandskunden geöffnet und an einem Tag rund 70 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen erwarb damit eine Projektentwicklung für 25 Millionen Euro in Valdemoro, südlich von Madrid. Die Abwicklung der Transaktion erfolgte in Zusammenarbeit mit der in Madrid ansässigen Catella Asset Management Iberia (CAMI), die das Projekt künftig auch im Asset Management betreut.

Die Fertigstellung der Projektentwicklung mit 191 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 13.800 m² samt 192 Parkplätze ist für Mai 2020 geplant. Erst im Mai dieses Jahres hatte CRIM die Verwaltung des ehemaligen Bouwfonds European Residential Fund von Bouwfonds auf Initiative der Investoren übertragen bekommen. Der Fonds wird nun unter dem Namen Catella European Residential weiterführt.



Valdemoro ist Teil der Metropolregion Madrid. Die Bevölkerung der rund 80.000 Einwohner zählenden Stadt ist in den letzten zehn Jahren um 39 Prozent gestiegen. Das Madrider Stadtzentrum ist mit dem Auto und mit dem Zug in 30 Minuten erreichbar. Viele nationale und internationale Unternehmen wie die Warenhauskette Corte Inglés, der Fahrzeugzulieferer Lear, Schüco Iberia oder Total haben Standorte in Valdemor.



Der Catella European Residential ist ein offener Immobilien-Publikumsfonds und richtet sich vorwiegend an deutsche institutionelle Investoren, wie Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen, Dachfonds, aber auch vermögende Privatpersonen. Der Fonds verwaltet ein Immobilienvermögen von 1,1 Mrd. Euro und ist in sieben Ländern und drei Wohnsegmenten investiert.