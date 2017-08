Catella schärft Blick für Mikro-Living

Die Rechnung ist denkbar einfach: Die Zahl der Ein- und Zweipersonen-Haushalte steigt in Deutschland seit Jahren kontinuierlich. Singles und Rentner, Studenten und Berufseinsteiger, Pendler – geschätzte 10 bis 12 Millionen Haushalte kommen da zusammen, zumeist mit schmalerem Budget. Bei Neubauten -

und bei Bestandsimmobilien ohnehin - findet diese Entwicklung kaum Berücksichtigung. Die Schere zwischen Nachfrage und Angebot hat Catella Real Estate nun in eine neue Fondskonzeption umgemünzt: Der offene Publikumsfonds „Catella Modernes Wohnen“ will sich auf Klein- und Kleinstwohnungen in den Metropolen fokussieren – und gleichzeitig, bedingt durch das magere Angebot, einen Schwerpunkt bei Projektentwicklungen setzen.

.

Für 25 Millionen Euro haben die Münchener bereits eingekauft. Die Summe wird in ein Apartmentgebäude an der Mombacher Straße in Mainz investiert, das im September schlüsselfertig wird und dann 77 Einzimmerwohnungen und 65 Apartments vorhält. Es gehört zum Studentenwohnprojekt Campo Novo, an dem bereits drei andere Catella-Fonds Anteile halten. In Summe wird Catella nach eigenen Angaben dereinst rund 900 Mikro-Living-Einheiten an der Mombacher Straße im Portfolio haben.



Der neue Fonds verfolgt ein Zielvolumen von 500 Millionen Euro und hat nach Auskunft von Catella-Portfoliomanager Michael Keune bereits weitere Projekte aus dem Segment Mikrowohnen, Apartments und temporäres Wohnen in der konkreten Prüfung. Bevorzugt werden Größenordnungen zwischen 20 und 50 m², die einen erschwinglichen Mietzins gewährleisten. Die Zielrendite (BVI) liegt bei 3,5 bis 4,5 Prozent per anno.