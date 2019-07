Catella Residential investiert 80 Mio. in der Metropolregion Helsinki

Catella Wohnen Europa, der von Catella Residential Investment Management (CRIM) beratene paneuropäische Wohnimmobilienfonds, ist mit dem Erwerb eines Portfolios von mehr als 300 Wohnungen in Finnland für fast 80 Millionen Euro in seinen zehnten Markt in Europa eingetreten. Durch diesen Zukauf wird der Fonds knapp die 800-Millionen-Euro-Marke erreichen. Das Portfolio, bestehend aus sechs Wohnimmobilien und einer vermietbaren Fläche von 18.500 m², wurde vom finnischen Versicherungskonzern Fennia und seiner Tochtergesellschaft Fennia Life erworben. Die 2011 erbauten hochwertigen und modernen Immobilien befinden sich im Großraum Helsinki, eine in Tampere und eine in Jyväskylä. Die Anlagen sind nahezu vollständig vermietet.

.