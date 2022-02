Catella Residential Investment Management feiert die Eröffnung ihrer ersten Niederlassung in Wien. Im Zuge des in 2021 auf mehr als 500 Mio. Euro AuM verdoppelten Portfolios in Österreich etabliert die CRIM nun eine eigene Vor-Ort-Präsenz. Das Team umfasst zunächst drei Mitarbeiter des Asset Managements und Technischen Asset Managements.

[…]