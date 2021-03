Catella Residential IM investiert 50 Mio. in die Bahnstadt Heidelberg

Catella Residential Investment Management überschreitet für einen seiner Spezialfonds die 800 Mio. Euro Marke. Für ein institutionelles Mandat investiert der Asset Manager 50 Mio. Euro in ein Wohnprojekt in der Bahnstadt Heidelberg.

Catella Residential Investment Management (CRIM) hat in dem neuen Stadtteil von Heidelberg, der Bahnstadt, 50 Mio. Euro in eine Projektentwicklung der Kreer Gruppe investiert. In der Bahnstadt dürfen nur Passiv-Häuser errichtet werden. Damit setzt die Investition ein klares Zeichen beim Klimaschutz. Die Versorgung des Stadtquartiers mit Wärme und Strom erfolgt zu 100 Prozent aus regenerativen Energien. Eine neue Straßenbahnlinie und eine fahrradfreundliche Verkehrsplanung erlauben es, das Auto stehen zu lassen. Einkaufsmöglichkeiten, mehrere Kindergärten und -tagesstätten sowie eine Grundschule direkt im Quartier sorgen dafür, dass erst gar keine langen Wege entstehen. Die Bahnstadt beherbergte Ende 2019 etwa 5.000 Einwohner. Bis zur vollständigen Entwicklung sollen hier bis zu 6.500 Einwohner leben und weitere rund 6.000 Menschen hier arbeiten.



„Dieser Ankauf ist eine perfekte Ergänzung des europäischen Portfolios. In diesem nicht nur unter Nachhaltigkeitsaspekten richtungsweisenden Projektentwicklungsgebiet eines der letzten Baufelder zu erwerben, freut uns sehr“ sagt Managing Director Michael Keune. „Und auch unter sozialen Aspekten ist das Projekt richtungsweisend. Beide Wohnungstypen (gefördert und nicht gefördert) werden innerhalb der Gebäude nicht räumlich voneinander getrennt. Damit ist eine optimale „soziale Durchmischung“ gewährleistet.“



Diese Projektentwicklung ist einer der letzten Bausteine in der Bahnstadt, die in den nächsten Jahren fertiggestellt werden soll. In zwei Gebäudekörpern werden 108 Wohneinheiten mit circa 7.750 m² Wohnfläche und erdgeschossigen Einzelhandels- und Ladenflächen in einer Größenordnung von ca. 1.340 m² entstehen. Darüber hinaus werden in einer Tiefgarage ca. 140 Stellplätze und 283 Fahrradstellplätze angeboten. Die beiden Gebäude werden mit hochwertiger Ausstattung in einem Passiv-Haus-Standard gebaut. Die voraussichtlich 26 geförderten und 82 nicht geförderten Wohnungen werden den gleichen Standard erhalten. Die Wohnungen weisen kompakte Wohnungsgrundrisse auf (2-Zi-WE unter 60m² Wohnfläche, 3-Zi-WE mit ca. 80m² Wohnfläche, 4-Zi-WE bei rd. 100 m² Wohnfläche). Baubeginn soll 2021 sein, die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Das unmittelbare Umfeld ist von Neubauten geprägt. Neben anderen Wohngebäuden (darunter viele Eigentumswohnungen) sind und werden hier auch Studentenwohnheime und Büroflächen realisiert. Daneben werden in der Nachbarschaft des Erwerbsgrundstückes v.a. die Erdgeschossflächen von Nahversorgern, Gastronomen und Einzelhändlern genutzt (Aldi, DM, Bäckerei etc.).