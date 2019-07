Catella realisiert ersten Verkauf aus Catella MAX-Sondervermögen

Catella Real Estate AG hat mit der gemischt genutzten Immobilie „Pasinger Triangel“ im Münchener Stadtteil Pasing den ersten Verkauf aus dem Sondervermögen des offenen Immobilienfonds „Catella MAX“ realisiert. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hatte das Objekt im September 2010 von der Accumulata Immobilien & Beteiligungen GmbH und Co. KG für den Fonds erworben [wir berichteten]. Knapp neun Jahre später wurde die Immobilie nun an die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) veräußert. Vermittelnd tätig war die Catella Property GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

