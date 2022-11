Catella RE erwirbt Fulfillment-Center der Dimass Group

Catella Real Estate erwirbt, die erst kürzlich fertiggestellte, 16.065 m² große Logistikimmobilie „Grote-Ohé-Weg 3“ im Gewerbegebiet Zevenellen im Südosten von Haelen nahe der deutschen Grenze für den Spezial-AIF „Catella Logistik Deutschland Plus" (CLD+). Die Immobilie wird im Rahmen eines Sale-and-lease-back vollständig und langfristig an den Mieter Dimass Group B.V. vermietet.

.

Die vermietbare Fläche des Objektes beträgt insgesamt 16.065 m² und verteilt sich auf Lagerfläche (14.060 m²), die durch ein flexibles Raumkonzept auch mehreren Mietern zur Verfügung gestellte werden könnte, Büro- und Sozialflächen (1.595 m²) und Mezzanine-Flächen (410 m²). Auf dem 36.780 m² großen Grundstück stehen 100 Parkeinheiten zur Verfügung. Das erst im September 2022 vom niederländischen Bauunternehmen für Geschäfts-, Gewerbe- und Logistikflächen Unibouw fertiggestellte Objekt wurde nach neuen und hohen technischen Standards entwickelt. Es verfügt über ein durch Wärmepumpen- und Wärmerückgewinnungsmodule gesteuertes Heiz-/Kühlsystem (VRF) sowie Solarmodule auf dem Dach und entspricht insgesamt den „CLD+ – Catella Logistik Deutschland Plus“ – Nachhaltigkeits- und Ethikstandards.



Die Immobilie liegt im erst kürzlich neu erschlossenen, 48 Hektar großen, multifunktionalen Gewerbegebiet Zevenellen im Südosten von Haelen, nahe der Stadt Roermond in der Provinz Limburg. Das Gewerbegebiet ist aufgrund seiner Lage im Korridor Venlo-Roermond zentral situiert. Die benachbarten Städte Venlo, Maaseik, Weert und Roermond sind über Bundesstraßen in kurzer Zeit zu erreichen, über die nahgelegene Autobahn A2 (Maastricht-Amsterdam) besteht direkter Anschluss an das nationale und internationale Fernverkehrsnetz. Der im Gewerbegebiet neu errichtete Hafen bietet über die Maas zudem direkten Anschluss an das nationale und internationale Binnenwassersystem.



„Catella ist stolz auf den mittlerweile 11. Erwerb für den „CLD+“ Fonds. Mit dem Objekt „Grote-Ohé-Weg 3“ investiert der Fonds zum zweiten Mal in den Niederlanden [wir berichteten]. Die Immobilie passt sehr gut zur Zielallokation des Fonds, erhöht die internationale Quote auf 25 % und ist eine großartige Ergänzung des Portfolios in Bezug auf die ESG-Kriterien. Das neu gebaute Lagerhaus ist an einen starken und schnell wachsenden Mieter, die Dimass Group, vermietet. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen zu expandieren und ihren neuen Hauptsitz und ihr Hauptvertriebszentrum für Europa erworben zu haben. Trotz des derzeit schwierigen makroökonomischen Umfelds gehen wir davon aus, dass der Logistikmarkt mittel- bis langfristig weiter wachsen wird, da die Nachfrage der Mieter nach Lagerflächen steigt und Grundstücke für Neubauten knapp sind“, sagt Jaime Sarrà, Senior Investment Manager der CREAG.



„Unser neues Fulfillment-Center stellt sicher, dass wir alle unsere nationalen und internationalen Partner noch besser bedienen können. Mit diesem neuen Standort ist die Dimass Group bereit für die Zukunft und die Expansion unseres Geschäfts. Wir investieren in Robotisierung und Mechanisierung, die perfekt in diese maßgeschneiderte Immobilie passen. Mit der Catella Real Estate AG hat die Dimass Group den richtigen Partner gefunden.“, fügt Peter Walraven, CEO und Gründer der Dimass Group.