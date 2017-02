Catella Parkhausfonds tätigt erstes Investment

Der von der Catella Real Estate AG initiierte Parkhausfonds Catella Parken Europa hat sein erstes Investment getätigt. Der Fonds erwirbt ein Parkhaus mit 360 Stellplätzen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Das Objekt ist langfristig an den namhaften Betreiber Apcoa vermietet.

Das Parkhaus Nyropsgade 6, Kopenhagen befindet sich am Rand des Stadtzentrums direkt an einer der größten Straßen der Stadt. Der Mietvertrag mit dem Betreiber Apcoa wurde erst um 10 Jahre verlängert. „Parkflächen in der dänischen Hauptstadt sind Mangelware. Die Auslastung des zentral gelegenen Parkhauses ist daher sehr hoch„, so Henrik Fillibeck, Vorstand der Catella Real Estate AG. Verkäufer des Objekts sind private Investoren.



Der Offene Immo...

[…]