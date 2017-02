Catella Nachhaltigkeitsfonds nutzt gute Marktsituation in den Niederlanden

Die Catella Real Estate AG hat die derzeit günstige Marktsituation in den Niederlanden genutzt und aus dem Portfolio des auf Nachhaltigkeit fokussierten Sondervermögens „Sarasin Sustainable Properties – European Cities“ das Gebäude in der Middenlaan 14-16 in Amsterdam verkauft. Der Verkaufserlös wurde bereits reinvestiert und in ein Wohn- und Geschäftshauses in der Innenstadt von Utrecht gesteckt.

Die verkaufte Gewerbeimmobilie in Amsterdam verfügt über 5.490 m² Bürofläche sowie 1.090 m² Lagerfläche. Aufgrund der nicht mehr zeitgemäßen Flächenqualität des 1972 errichteten Gebäudes entschloss sich Catella zum Verkauf des Objekts. „Der niederländische Immobilienmarkt befindet sich auf Erholungskurs. Die gute Performan...

[…]