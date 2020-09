Catella Modernes Wohnen stockt Bestand in Berlin und Hamburg auf

Die Berliner Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) und die Catella Real Estate AG (CREAG) als KVG-Plattform haben den Bestand ihres Fonds Catella Modernes Wohnen (CMW) in den beiden Metropolen Berlin und Hamburg für 90 Mio. Euro aufgestockt. Mit diesen beiden Transaktionen erhöht sich das Gesamtinvestitionsvolumen des auf Mikrowohnen ausgelegten Publikumsfonds auf 300 Mio. Euro.

.

Der CMW konzentriert sich vor allem auf kleinteilige und moderne Wohnkonzepte, um bezahlbaren Wohnraum für Studenten, Young Professionals, Senioren und Pendler zur Verfügung zu stellen. In der deutschen Hauptstadt ist der Fondsmanager nun bereits zum zweiten Mal in diesem Segment fündig geworden. In Berlin-Marzahn hat Catella für ca. 50 Mio. Euro eine Projektentwicklung von der Livos-Gruppe erworben. Diese plant 279 moderne, flexible 1-2 Zimmer Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit mit einer Gesamtmietfläche von 9.845 m² zu errichten. Darüber hinaus sind verschiedene Gemeinschafts- und Dienstleistungsflächen vorgesehen. Durch die Rückstaffelung der Geschosse im 7. OG entstehen großzügige Dachterrassen, die potentielle Co-Working-Bereiche und eine Gemeinschaftsfläche ergänzen. Alle Einheiten verfügen über kompakte Grundrisse mit eigenem Bad und Küche/Pantry sowie der überwiegender Teil über einen Balkon. Damit stockt Catella seinen Fondsbestand um eine zweite Berlin-Immobilie auf. In 2017/2018 hatte sich der Assetmanager bereits die Studentenwohnanlage „House of Nations“ an der Alfred-Jung-Straße 12 in Lichtenberg mit insgesamt 350 Wohneinheiten von der Homepoint Gruppe gesichert [Catella und Homepoint tüten den zweiten Deal in Berlin ein]. Der Neubau ist inzwischen fertigstellt und seit letztem Herbst eröffnet.



„Die Einführung des Berliner Mietendeckels hat bereits zu einem 10-20%igen Preisverfall auf Projektentwicklungen mit großteiligem Wohnraum in guten bis sehr guten Lagen zum Verkauf an institutionelle Investoren geführt. Das Angebot an Mietwohnungsneubau, der nicht durch kommunale Wohnungsbauunternehmen errichtet wird, ist auf nahezu null eingebrochen, da sich viele Projektentwickler entweder auf den Verkauf von ETWs fokussieren oder Grundstücke halten bzw. nur weiterverkaufen. Das Projekt liegt in einer Quartiersentwicklung in der kleinteiliges Gewerbe, geförderter Wohnungsbau, seniorengerechtes Wohnen, Discounter, kleinteiliges Wohnen entsteht und durch eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft umgesetzt wird. Diese soll die Bevölkerung mit dringend benötigtem bezahlbaren Wohnbau versorgen, wozu auch kleinteilige Wohnprodukte für alle Nutzergruppen gehört. Daher halten wir diese Quartiersentwicklung für besonders zukünftsträchtig und krisenfest“, äußert sich Michael Keune, Managing Director CRIM.



Mit der jüngsten Akquisition in Hamburg stockt Catella den Bestand für seinen auf Mikrowohnen ausgelegten Publikumsfonds ebenfalls auf zwei Immobilien auf. Für 40 Mio. Euro hat der Fondsmanager ein am Herrengraben, Pasmann- und Rehhoffstraße gelegenes Gebäudeensemble mit 184 Wohnungen (8.900 m²) vom dänischen Immobilienfonds Core Property Management erworben, die die Wohnungen seit 2009 im Bestand des „Core German Residential II“ halten. Die Immobilie liegt in der südlichen Neustadt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hamburgs Wahrzeichen, der Hauptkirche Sankt Michaelis (Michel) und schließt unmittelbar an das Portugiesenviertel an. Das Bestandsobjekt bietet laut Catella aufgrund der kleinen Wohneinheiten von durchschnittlich 48 m² für Studenten, Young Professional und Senioren eine ideale Ergänzung zum bestehenden Portfolio. Bereits in 2018 hatte der Assetmanager den Kaufvertrag für die Apartmentanlage im Kronsaalsweg 88 mit 347 Wohneinheiten unterzeichnet [Catella Modernes Wohnen erwirbt Campus in Hamburg], die inzwischen ebenfalls fertig und durch den Betreiber eröffnet wurde.



Benjamin Rüther, Head of Fund Management bei der CRIM, ist der Ansicht, dass „der Fonds mit diesem Ankauf sein Portfolio an erschwinglichen Mietwohnungen weiter ausbaut, eines der Segmente, auf die sich die Strategie in den kommenden Jahren europaweit konzentrieren wird. Nicht zuletzt ist es in der aktuellen Situation wichtig, innerstädtischen, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen, der für eine breite Schicht erschwinglich ist. Die Mieten pro Quadratmeter sind in diesem Gebäude ca. 30% günstiger als in den umliegenden Stadtteilen Hamburg-Neustadt, St. Pauli oder Hamburg Altstadt, was die Mieten für viele leistbar macht.“