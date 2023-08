Catella kauft Produktionsstätte von 247TailorSteel in Langenau

Die Catella Real Estate AG (CREAG) erwirbt die kürzlich fertiggestellte Produktionsimmobilie von 247TailorSteel in Langenau. Es ist die dritte Produktionsstätte des Unternehmens in Deutschland. Der Neubau wird in den Spezial-AIF „Catella Logistik Deutschland Plus" (CLD+) eingebracht.

