Die Catella Real Estate AG erwirbt eine Logistik-Projektentwicklung über 31.523 m² im Unternehmenspark im Hansebelt in Gremersdorf am nordöstlichen Rand der Logistikregion Hamburg für den Spezial-AIF Catella Logistik Deutschland Plus. Verkäufer ist die zur E-Gruppe gehörige Eurovia Oldenburg GmbH.

Fotos: Catella Real Estate AG



[…]