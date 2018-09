Catella-Nachhaltigkeitsfonds baut Niederland-Anteil weiter aus

Der Münchner Investment Manager Catella Real Estate AG setzt für seinen Nachhaltigkeitsfonds „Sarasin Sustainable Properties - European Cities“ erneut auf die Niederlande: Per Forward Deal kaufte der Asset Manager die Projektentwicklung „Asterlo“ von Ten Brinke in Rotterdam. „Die niederländische Wirtschaft wächst, die Kaufkraft steigt. Das schlägt sich insbesondere in einem steigenden Konsum der Bevölkerung nieder. Mit der Investition in dieses hochwertige mixed-use Gebäude in Rotterdam diversifizieren wir das Fondsportfolio und streuen das Risiko“, sagt Nicolas Hartel, Portfolio Manager bei Catella Real Estate, zum Ankauf des Wohn- und Gewerbekomplexes. Zuletzt kaufte Catella den Prinsenhof in Amsterdam [wir berichteten] sowie ein Wohn- und Geschäftshaus in Utrecht [wir berichteten]. Verkäufer ist die Ten Brinke Group, deren Tochter, die Ten Brinke Bouw, in Kürze mit dem Bau der Immobilie beginnen wird.

.