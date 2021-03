Catella kauft fÃ¼r Geno-Mandat in Berlin und Rostock

Catella Residential Investment Management (CRIM) hat für ein Mandat einer der größten Genossenschaftsbanken Deutschlands in Berlin als auch Rostock Objekte für insgesamt über 30 Mio. Euro angekauft. Das Mandat wächst damit nach den kürzlich getätigten Ankäufen in Münster und Leipzig weiter [wir berichteten]. Mit dem Fokus auf bezahlbares Wohnen sollen in den nächsten 2-3 Jahren mindestens 300 Mio. Euro in deutsche Wohnimmobilien investiert werden.

.