Catella kauft Büroneubau nahe Augsburg

Die Catella Real Estate AG (CREAG) erwirbt einen rund 5.250 m² großen Büroneubau in Neusäß bei Augsburg von dieprojektisten. Das bereits vor Fertigstellung vollständig und langfristig vermietete Objekt ist für das Individualmandat des Ende 2020 neu aufgelegten Spezialfonds „AVW European Real Estate Fund“.

.

Der Büroneubau auf dem rund 3.850 m² großen Grundstück Gutenbergstraße 7 wird nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2022 über eine Gesamtmietfläche von rund 5.250 m² inklusive einer Tiefgarage mit 78 Stellplätzen sowie einem Außenparkplatz mit 39 Stellplätzen verfügen. Alle Flächen sind bereits langfristig an das Universitätsklinikum Augsburg und die Medizinische Fakultät der Universität Augsburg vermietet.



Die Immobilie besteht aus drei Gebäudeteilen, die über Treppenhäuser miteinander verbunden sind. Jeder Gebäudeteil ist vollständig unterkellert und verfügt über drei Regelgeschosse und ein Staffelgeschoss mit Dachterrasse. In einem Gebäudeteil befindet sich im Erdgeschoss ein Foyer, ein Showroom sowie ein Vortragsraum. Hinsichtlich der Aufteilung des Objektes in unterschiedlich große Mieteinheiten sowie der flexiblen internen Aufteilung der Einheiten lassen sich die Mietflächen als Zellenbüros aber auch als Kombi-, Gruppen- oder Großraumbüros flexibel nutzen.



Die Errichtung des Gebäudes erfolgt in nachhaltiger Holzrahmenbauweise mit Wärmedämmverbundsystem im zertifizierten KFW 55-Standard. Die Wärmeerzeugung arbeitet über regenerative Luft-Wasser-Wärmepumpen.



Die Stadt Neusäß mit seinen rund 22.000 Einwohnern grenzt direkt an Augsburg und und ist auch wirtschaftlich stark mit der bayrischen Metropole verbunden. Das Objekt Gutenbergstraße 7 liegt zentral in dem rund 23,7 Hektar großen Gewerbegebiet „Neusäß-Mitte“, das an Wohnbebauungen angrenzt und durch großflächigen Einzelhandel und produzierendes Gewerbe geprägt ist.



Das Universitätsklinikum Augsburg liegt nur rund 2 km süd-östlich der Projektentwicklung und ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem ÖPNV in kürzester Zeit zu erreichen. Das Universitätsklinikum umfasst insgesamt 23 Kliniken, inklusive dreier Institute, mit insgesamt über 5.900 Mitarbeitern. Mit rund 250.000 versorgten Patienten pro Jahr und über 1.750 Betten gehört das Klinikum zu den größten Krankenhäusern Deutschlands. In unmittelbarer Nähe zum Klinikum entsteht derzeit ein 13,5 Hektar großer neuer Universitätscampus für 1.500 Studierende und mehrere hundert Mitarbeiter. Durch das starke Wachstum des Klinikums sowie der zugehörigen Fakultäten und der Universität werden zusätzliche Büroflächen u. a. für die Verwaltung und IT benötigt. Zudem versucht die Stadt Augsburg den Standort für medizinaffine Unternehmen zu etablieren, was die Nachfrage nach Büroimmobilien im Umkreis zusätzlich stärkt.



„Die Büroprojektentwicklung Gutenbergstraße 7 in Augsburg passt optimal in das Profil des Sondervermögens und setzt die Fondsstrategie, an etablierten Standorten und regionalen Investmentzentren zu investieren, weiter fort. Die langfristige Vollvermietung des Objektes an die Universität Augsburg und die Medizinische Fakultät der Universität begründet für das Sondervermögen einen langfristigen, stabilen Cash-Flow“, sagt Fabian Pick, Portfolio Manager des „AVW European Real Estate Fund“. „Neben der flexiblen Nutzungsmöglichkeit des Objektes hat uns auch die nachhaltiger Holzrahmenbauweise mit dem Wärmedämmverbundsystem im zertifizierten KFW 55-Standard überzeugt. Nach den im Laufe dieses Jahres bereits getätigten Ankäufen des „Rüttenscheiter Tor“ in Essen und dem Büro-und Geschäftsgebäudes in der Kölner Breite Straße können wir dem Portfolio mit diesem Büroneubau nun auch ein Objekt in Süddeutschland zuführen, und die geografische Diversifizierung so weiter erhöhen.“



Die Catella Real Estate AG wurde bei dem Ankauf rechtlich und steuerlich von DLA Piper UK LLP sowie technisch von Arcadis Germany beraten. Peter Wagner Immobilien AG vermittelte beim Erwerb der Immobilie.