Catella kauft 58 Wohnungen in Rostocks historischem Stadtkern

Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) hat eine schlüsselfertige Projektentwicklung in Rostocks historischem Stadtkern erworben. Der Kauf erfolgte für einen Fonds eines süddeutschen Versorgungswerks. Das Sondervermögen wird von Institutional Investment Partners (2IP) gemanagt. Die CRIM hat das Portfoliomanagement für das Wohnportfolio des Sondervermögens übernommen.

.

Verkäuferin der Immobilie mit 58 geplanten Wohnungen ist ein mittelständisches Immobilienunternehmen mit Sitz in Hamburg und Rostock. Die Fertigstellung ist im zweiten Quartal 2020 geplant. Die Lage im unmittelbaren, historischen Stadtkern von Rostock macht die beiden geplanten Wohnriegel zu einer besonderen Investitionsgelegenheit.



„Als mit Abstand größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns ist Rostock mit ihren Häfen und Werftbetrieben prägend für die Wirtschaftsstruktur der Region“, sagt Michael Keune, Managing Director bei Catella Residential Investment Management (CRIM). Weitere ökonomische Impulse kommen aus der Universität, dem Technologiezentrum Warnemünde und dem Innovations- und Gründerzentrum Rostock. Die Biotechnik-Aktivitäten der Region bündelt die Stadt in dem biomedizinischen Forschungszentrum „BioCon Valley“.



Angepasst an die vorhandene historische Bebauung schließen die beiden geplanten Gebäuderiegel die letzte Baulücke in der östlichen Altstadt und nehmen dabei gestalterisch die Kleinteiligkeit der Nachbarbebauung auf. Die Gebäude umfassen eine Wohnfläche von 4.924 m² und 230 m² für fünf Gewerbereinheiten im Erdgeschoss der Grubenstraße. Zum Objekt gehört eine zweigeschossige Tiefgarage mit 50 Stellplätzen. Zeitgemäße Grundrisse und ein guter Ausstattungsstandard mit hochwertigen Vinylböden, Einbauküchen, gespachtelten Wänden und bodengleichen Duschen sowie die Energieeffizienzklasse EnEV 2016 versprechen modernes Wohnen in historischer Umgebung.