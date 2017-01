Catella kauft 266 Wohneinheiten für süddeutschen Investor

Catella Real Estate hat für das Mandat eines süddeutschen institutionellen Investors ein Portfolio mit drei Wohnimmobilien und insgesamt 133 Wohneinheiten in Kopenhagen, Köln und Ulm für 45,5 Mio. Euro erworben. In einem weiteren Portfolioankauf wurden 130 Neubauwohnungen für 40 Mio. Euro in Bamberg und Berlin für denselben Investor gekauft.

Die Portfoliokäufe erfolgten für das Sondervermögen eines deutschen institutionellen Investors. Der Fonds wird vom deutschen Investmentmanager Institutional Investment Partners betreut. Catella übernimmt das Portfoliomanagement des Wohnimmobilienportfolios des Fonds.



In Kopenhagen wurden 41 vollständig sanierte Wohneinheiten in zentraler Lage erworben. Die Wohnungen sind komplett vermietet, verfügen über 5.074 m² Mietfläche und kosteten 21,9 Mio. Euro. In der deutschen Millionenstadt Köln wurden 62 Wohneinheiten mit 2.670 m² Mietfläche im gefragten Stadtteil Ehrenfeld in der Nähe zur Innenstadt und dem Belgischen Viertel für 11 Mio. Euro akquiriert. Die Wohneinheiten werden als seniorengerechte Wohnanlage genutzt.



In der Universitätsstadt Ulm wurde ein Neubauprojekt im Dichterviertel mit 30 Wohneinheiten und 2.818 m² Mietfläche für 12,6 Mio. Euro gekauft. Das Projekt liegt unweit der Innenstadt und soll im zweiten Quartal 2018 fertiggestellt werden. „Das Portfolio in Kopenhagen, Köln sowie Ulm generiert einen stabilen Cashflow bei gleichzeitiger Vollvermietung und niedriger Fluktuation. Es ergänzt das Portfolio des von uns gemanagten Teils des Fonds ideal„, erklärte Michael Keune, Portfolio Manager bei Catella.



In Berlin wurde der Bauabschnitt B der Projektentwicklung Hasenheide für 30 Mio. Euro erworben. Das Projekt umfasst den Neubau von 97 Wohnungen im Bezirk Neukölln mit einer Fläche von 6.475 m². Das Objekt soll 2018 fertiggestellt werden.



Im fränkischen Bamberg, das im Norden der Metropolregion Nürnberg liegt, wurde der Neubau einer Wohnanlage für 10,25 Mio. Euro erworben. Er umfasst 23 Neubauwohnungen in drei Häusern sowie 6 sanierte Altbauwohnungen und 5 Reihenhäuser mit insgesamt 3.152 m² Mietfläche. Das Objekt ist nur wenige Gehminuten vom Bamberger Hauptbahnhof entfernt und sehr zentral gelegen. Der sog. Katharienhof ist Teil einer neuen Quartierentwicklung im Herzen der Stadt. „Mit den erworbenen Projektentwicklungen an demografisch stabilen und prosperierenden Standorten, können wir die hohen Ertragspotenziale von Projektentwicklungen für unsere Investoren nutzen“, so Michael Keune, Portfolio Manager bei Catella.