Catella investiert für Wohnfonds 60 Mio. Euro

Catella Residential Investment Management (CRIM) hat im Auftrag des Catella European Residential Fund III (CER III) für rund 60 Mio. Euro vier Bestandsimmobilien an Standorten in oder in der Nähe von wichtigen europäischen Städten, darunter Berlin, Brüssel und Genf, erworben. Die Transaktionen folgen auf eine neue Eigenkapitalerhöhung von 125 Mio. Euro im April von einem niederländischen Pensionsfonds und einem deutschen Investment Manager, sowie von 55 Millionen Euro im Juli von zwei deutschen institutionellen Anleger für die paneuropäische Wohnraumstrategie des Fonds, die sich auf erschwinglichen Wohnraum konzentriert.

In Potsdam und Berlin hat CER III drei Objekte erworben. Die beiden Bestandsimmobilien in Potsdam liegen in der Gartenstraße im Bezirk Babelsberg und kosteten rund 10 Mio. Euro. Eines der Gebäude stammt aus dem Jahr 1911 und wurde in den letzten zehn Jahren umfassend saniert. Das andere Grundstück ist relativ neu und wurde 2014 gebaut. Beide Immobilien sind unterkellert und umfassen eine Gesamtfläche von 2.607 m², die sich auf 27 Wohnungen und zwei kleine Gewerbeeinheiten verteilen. Die Wohnblöcke befinden sich in einem städtischen Gebiet, das durch Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser sowie Geschäftsgebäude gekennzeichnet ist, von denen einige vor Kurzem zu Wohnungen umgebaut wurden.



Patrick Au Yeung, Fondsmanager für den Catella European Residential Fund III, sagte: „Potsdam ist ein angesehenes akademisches Zentrum mit mehreren Universitäten und zahlreichen Forschungseinrichtungen. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum aufgrund der Nähe der Stadt zu Berlin stabil bleiben wird.“



In Berlin hat CER III für 3,2 Millionen Euro ein kürzlich renoviertes Wohngebäude von einem lokalen Projektentwickler von Eigentumswohnungen erworben. Die ebenfalls aus dem Jahr 1911 stammende Immobilie befindet sich im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Der Berliner Alexanderplatz ist in 25 Minuten mit der S-Bahn zu erreichen. Die gute Verkehrsanbindung an das Berliner Stadtzentrum macht die Immobilie besonders für Paare und junge Berufstätige interessant. Der Komplex besteht aus zehn Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von 989 m², die sich auf zwei Gebäude verteilen. Die Wohnungen haben eine durchschnittliche Größe von 99 m². Der begrünte Innenhof verfügt über einen Spielplatz und vier Parkplätze.



In Brüssel hat CER III ein Wohngebäude aus dem Jahr 2005 mit 65 modernen Wohnungen und 70 überdachten Parkplätzen für rund 25 Millionen Euro gekauft. Die meisten Wohnungen sind vermietet und haben eine Größe von 41 bis 173 m². Der Abschluss der Transaktion wird für Ende August erwartet.



Patrick Au Yeung sagte „Wir freuen uns, dass unser Fonds auch während des Covid-19-Lockdowns weiterhin neues Kapital anziehen konnte, und wir gehen davon aus, dass das starke Interesse institutioneller Anleger anhalten wird. Brüssel ist aufgrund seiner Bedeutung als Finanzzentrum und Hauptstadt der Europäischen Union eines der Hauptziele unserer europäischen Wohnimmobilienstrategie. Der innerstädtische Wohnungsmarkt in Brüssel besteht aus einer großen Vielfalt an alten und neuen Wohnungen. Wir gehen davon aus, dass der Komplex, den wir erworben haben, sehr attraktiv für Expats, Diplomaten und Angestellte internationaler Unternehmen sein wird, von denen es viele vorziehen, in der Nähe ihrer Arbeit im Stadtzentrum zu wohnen, wo die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten immer noch erschwinglich sind.“



Die anderen von CER III erworbenen Immobilien befinden sich in der französischen Grenzstadt Ornex, nur neun Kilometer von Genf entfernt.



In Ornex hat CER III für 20 Mio. Euro einen Komplex mit 33 Doppelhäusern und 12 Wohnungen gekauft. Alle Doppelhaushälften und Wohnungen verfügen über eine eigene private Garage und einen Garten. Darüber hinaus stehen den Bewohnern zusätzliche Außenparkplätze zur Verfügung. Der Komplex verfügt über eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel Richtung Genf, Bushaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Immobilie.



Ornex ist eine beliebte Wohngegend für französische und ausländische Arbeitnehmer, die bei den Genfer Nichtregierungsorganisationen beschäftigt sind, und verfügt über eine Reihe von Schulen sowie ein breites Angebot an Einkaufsmöglichkeiten. Die französische Grenzstadt erfreut sich dank guter Beschäftigungschancen im nahe gelegenen Genf eines starken Bevölkerungswachstums. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der in der Stadt lebenden Einwohner um mindestens 15 % gestiegen, und das französische Nationale Institut für Statistik (INSEE) rechnet mit einem zukünftigen weiteren Wachstum von durchschnittlich 1,2 % pro Jahr bis 2025. Da die meisten Einwohner in Genf arbeiten, ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum französischen Durchschnitt niedrig, während das Pro-Kopf-Einkommen weit über dem nationalen Durchschnitt liegt, was darauf zurückzuführen ist, dass die Durchschnittsgehälter in der Schweiz etwa viermal so hoch sind wie in Frankreich.



Xavier Jongen, Geschäftsführer von CRIM, fügte hinzu: „Genf leidet unter einem enormen Wohnungsmangel, der die Preise für Eigenheime und das Mietniveau weiter in die Höhe treibt. Dieses Phänomen hat viele Schweizerinnen und Schweizer, aber auch Menschen anderer Nationalitäten, die in Genf arbeiten, auf die französische Seite der nahe gelegenen Grenze gedrängt. Die Immobilie, die wir in Ornex erworben haben, bietet uns eine ausgezeichnete Gelegenheit, die anhaltende Nachfrage in der Region nach erschwinglichen Mietwohnungen in den Vorstädten auszunutzen.“



Vistra Fund Management S.A. fungiert als AIFM-Plattform in Luxembourg für den Fonds, während CBRE Capital Advisors als Placement Agent für den Catella Residential Investment Management GmbH in Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands verantwortlich ist.