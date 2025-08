Catella IM holt Spire Global ins Cube in Taufkirchen

Die Catella Investment Management GmbH (CIM) und die KVG-Plattform Catella Real Estate AG (CREAG) haben rund 1.200 m² Büro- und Light-Industrial-Fläche im Cube in Taufkirchen bei München langfristig an das Luft- und Raumfahrtunternehmen Spire Global vermietet. Die neuen Flächen werden als Büros sowie für die Entwicklung, Montage und für Produkttests genutzt.

