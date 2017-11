Catella gründet europäisches Wohnfondsmanagement

Catella hat ein neues Unternehmen, die Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) gegründet. Die CRIM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der schwedischen Catella Property Fund Management AB und wird sich auf die Verwaltung europäischer Wohnimmobilienfonds konzentrieren.

.

Seit Januar 2016 hat die Catella Real Estate AG unter der Führung von Xavier Jongen und Michael Keune ein starkes Team aus Portfoliomanagern für Wohnimmobilien in Berlin aufgebaut. Das Team verwaltet zwei Offene Immobilien-Publikumsfonds sowie drei Offene Immobilien-Spezialfonds. Das Anlagevermögen der fünf Fonds beläuft sich auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro und wurde bisher in acht europäischen Ländern, namentlich in Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, Polen, und Spanien investiert.



Die Gründung der CRIM ist für Catella ein weiterer strategischer Schritt, mit dem Ziel, ein leistungsfähiges, hochspezialisiertes Kompetenzzentrum für die Verwaltung europäischer Wohnimmobilienfonds aufzubauen. Das gesamte Catella-Team am Standort Berlin, bestehend aus 18 Mitarbeitern, ist zur CRIM gewechselt, um sich vollumfänglich dem Aufbau der Wohnimmobilienfonds zu widmen. Xavier Jongen und Michael Keune sind Geschäftsführer der CRIM. Die Catella Real Estate wird auch weiterhin den Backoffice-Support für alle ihre von der CRIM verwalteten Wohnimmobilienfonds übernehmen.